Ordu ve Trabzon'da sivil toplum kuruluşlarından Çin'e tepki

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ORDU (AA) - Ordu ve Trabzon'da sivil toplum kuruluşları, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını protesto etti.

İHH Ordu İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri Aziziye Camisi önünde bir araya geldi.

Furkan İmdat, grup adına yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin özellikle 2017'den beri sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ile 3 milyon kişiyi zorla alıkoyduğunu ileri sürdü.



Dua eden grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Trabzon

Trabzon'da da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları basın açıklaması yapılarak protesto edildi.

İHH Trabzon Şubesi öncülüğünde Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup üyelerinden bazıları, Çin'i protesto eden yazıların yer aldığı pankart ve dövizler açtı.

Muhammet Emre Battal, grup adına yaptığı açıklamada, Uygurların bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel cezalandırma ile karşı karşıya bulunduğunu savundu.

Grup, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayanlar için dua etti.





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