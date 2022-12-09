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Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Koç adına ailesi okul yaptıracak

AA

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Koç adına ailesi okul yaptıracak

ORDU (AA) - Ordu'da geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Melih Koç'un adı, ailesinin yaptıracağı anaokuluna verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Müjdat ve oğlu Cem Koç'un Fatsa ilçesinde yaptıracağı 4 derslikli anaokuluna ilişkin protokol imzalandı.

Vali Tuncay Sonel, Melih Koç'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Melih Koç Anaokulumuz 4 derslikli olacak. Orada yetişecek çocuklarımızın duası yeter. Sizler gibi hayırseverlerimizin sayısının artmasını temenni ediyoruz, Allah razı olsun." dedi.

Göreve başladığında il genelinde 66 okulda deprem riski bulunduğuna dikkati çeken Sonel, "Deprem riski olan bu okullarımızın tamamını yıktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve hayırsever iş insanlarımızın da destekleriyle 55 okula ulaştık. Bugün protokolünü imzaladığımız 4 derslikten oluşan anaokulumuzla birlikte 56'ncı okulumuza ve toplamda 782 dersliğe ulaşmış olduk." diye konuştu.

Eski Ordu Milletvekili, eczacı Müjdat Koç ise bir süre önce Fatsa'da anaokulu açılışında Vali Sonel'in yaptığı konuşmadan etkilendiğini anlatarak, "Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz evladımızın adına anaokulumuzu yaptırmak istiyoruz. Duaların evladımıza ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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