Ordu'da üniversite öğrencilerine sosyal market desteği

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ORDU (AA) - Ordu'da ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla açılan sosyal market, üniversite öğrencilerine de hizmet verecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal marketin, ​​​​​​​kentte üniversite eğitimi alan öğrencilere de fayda sağlayacağı belirtildi.



Öğrencilerin, temel ihtiyaçlarının giderilmesi için geliştirilen proje kapsamında sosyal marketten her iki ayda bir olacak şekilde yararlanabilecekleri vurgulanan açıklamada, "125 puanlık kartlar verilecek. Gıdadan temizliğe, kırtasiyeden giyime her türlü temel ihtiyacın yer aldığı sosyal marketten yararlanacak öğrenciler, bu projeyle sosyal açıdan destelenecek." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, projeden yararlanmak isteyen öğrencilerin 16 Aralık'a kadar "www.ordu.bel.tr" adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

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