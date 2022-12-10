Hobi olarak eğitim aldığı kursta eğitmen oldu

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ORDU (AA) - Ordu'da takı yapım teknikleri kursuna katılan Fatma Özkaptan, başarıyla tamamladığı kursta eğitmenliğe başladı.

Özkaptan, özel bir işletmedeki işinden ayrıldıktan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (ORMEK) açılan takı yapım teknikleri kursuna katıldı.

Yaptığı ürünleri satarak ekonomik gelir sağlayan 47 yaşındaki Özkaptan, daha sonra da ustalık belgesi aldı.



Takı yapım teknikleri kursunda gümüş kazaz örücülüğü eğitimi vermeye başlayan Özkaptan, kurs aldığı sınıfa eğitmen olarak gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

ORMEK'te hobi olarak başladığı kursun kendisine çok şey kattığını anlatan Özkaptan, "Burada kazandığım deneyimlerle girdiğim sınavları başarı ile bitirerek usta eğitici oldum. Hobi olarak başladığım kursta şimdi ben eğitim veriyorum. ORMEK'ler hem boş zamanlarımızı değerlendirmek hem de meslek edinmek için çok güzel bir yer. Herkese öneriyorum. Bir kursiyerken şu an o ORMEK'te eğitmenlik yapmaktan çok mutluyum." dedi.



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