Ordu'da 4 bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılacak 4 bin seyirci kapasiteli spor salonunun proje uygulama ve zemin etüt çalışmalarına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen teknik heyetle spor salonunun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Teknik heyetten projenin detaylarına ilişkin bilgi alan Sonel, Ordu'da büyük bir spor salonuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle bu ihtiyacın giderileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu Karşıyaka Spor Kompleksinin yanındaki yaklaşık 15 dönümlük arazinin işlemlerini tamamlamıştık. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığından teknik heyet geldi. Spor salonunun zemin etütleri yapılıyor. Allah nasip ederse 4 bin kişi kapasiteli, uluslararası müsabakalara ve büyük kongrelere ev sahipliği yapacak güzel bir kapalı spor salonuna Ordu'muz kavuşacak."

Sonel, bu konuda destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile emeği geçen Ordu'nun değerlerine teşekkür etti, salonun bölgeye ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

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