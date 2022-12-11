Ustasından devraldığı 5 metrekarelik dükkanda berberlik mesleğini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ustasından devraldığı 5 metrekarelik dükkanda berberlik mesleğini sürdürüyor

AA

Ustasından devraldığı 5 metrekarelik dükkanda berberlik mesleğini sürdürüyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordulu 72 yaşındaki berber Remzi Canverdi, ustasından devraldığı 5 metrekarelik dükkanda yarım asrı aşkın süredir müşterilerini tıraş ediyor.

İlkokulu bitirdikten sonra berber çırağı olarak mesleğe başlayan Canverdi, askerlik görevinin ardından memleketine dönerek yeniden iş aramaya koyuldu.

Canverdi, bir süre sonra Altınordu ilçesindeki bir berberin yanında işe girerek geçimini sağladı. Yaklaşık 10 sene sonra dükkanı devralan Canverdi, o günden itibaren sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde nostaljik radyosunu dinleyerek müşterilerini karşılıyor.

Üç çocuk babası Remzi Canverdi, AA muhabirine, iş hayatına bir lokantada başladığını ancak kendisine ağır geldiği için devam etmediğini söyledi.

Arkadaşının önerisi üzerine berberde işe girdiğini anlatan Canverdi, "Orada çalıştım, çıraklık çok yaptım. Samsun'da işimi devam ettirirken askere gittim. Döndüğümde gezerken baktım kalfa aranıyor, dükkana girdim. Bana, 'Yarın gel, başla' dediler. Askerden geleli iki veya üç gün olmuştu." dedi.

- "En az 13-14 kişi yetiştirdim"

Canverdi, 10 sene beraber çalıştığı usta ile anlaşarak iş yerini satın aldığını ifade etti.

Yetiştirdiği kalfalara baba gibi yaklaştığını belirten Canverdi, "Yetiştirdiklerimden Almanya'ya giden var, İstanbul'da çalışan var, burada dükkanı olan var. Allah razı olsun beni hep bayramlarda ararlar. En az 13-14 kişi yetiştirdim. Hepsinden memnunum. Onlar da benden memnun." diye konuştu.

Dükkanını sabah erken açan Canverdi, "Burada arkadaş görüyorum, iki sohbet ediyorum. Üç, beş kuruş alıyorum, vakit geçiriyorum. Yoksa buraya 'illa para kazanayım' diye gelmiyorum. Ben buraya gelmesem duramam çünkü alışmışım. Para kazansam da kazanmasam da gelirim. Otururum çayımı, kahvemi içerim. Saat 4-4,5 olunca da kapatıp giderim." ifadelerini kullandı.

Remzi Canverdi, iş hayatında dürüstlüğün önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Haram yemeyeceksin. Alın terini alacaksın, o paradan hiçbir zaman zarar gelmez. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Hiçbir zaman peşimden kimseyi konuşturmadım. Yalan konuşmadım. Yapamayacağım bir işi de yapmam. Adamın parası olsa da tıraş ettim, olmasa da tıraş ettim. Bu dükkanın sayesinde köye iki katlı ev yaptım. Oğlumu, kızımı evlendirdim, kızın birini de okuttum. Hep dürüstlükten. Ben çoluğuma çocuğuma bir kuruş haram yedirmemişimdir. Nereye gidersen git dürüst ol, yalan konuşma. Yalan konuşursan hiçbir yerde itibarın olmaz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da 4 bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak
YEREL HABERLER Ordu'da 4 bin seyirci kapasiteli spor salonu ...
Hobi olarak eğitim aldığı kursta eğitmen oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak eğitim aldığı kursta eğitmen oldu
Ordu'da üniversite öğrencilerine sosyal market desteği
YEREL HABERLER Ordu'da üniversite öğrencilerine sosyal market ...
Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Koç adına ailesi okul yaptıracak
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Koç ...
Ordu ve Trabzon'da sivil toplum kuruluşlarından Çin'e tepki
YEREL HABERLER Ordu ve Trabzon'da sivil toplum kuruluşlarından Çin'e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.