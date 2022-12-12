Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 439 sentetik uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 365 lira bulundu.

Gözaltına alınan S.Ö, S.U. ve E.C.U, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.U. ve E.C.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.