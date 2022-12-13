84 yaşındaki antrenör 59 yıllık takımıyla bir ilki yaşamak istiyor

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ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu 1. Amatör Küme takımlarından Esnafspor'un 59 yıldır aralıksız antrenörlüğünü yapan Aziz Tokat, bu sezon bir ilki başararak Bölgesel Amatör Futbol Ligine (BAL) yükselmeyi hedefliyor.

Kent esnafı tarafından 1963 yılında kurulan Esnafspor'da 24 yaşından bu yana antrenörlük yapan 84 yaşındaki Aziz Tokat, ilk günkü heyecanla gençlere futbolun inceliklerini öğretiyor.

İlerlemiş yaşına rağmen futboldan kopmayan tecrübeli antrenör, sezon başında 1 yıl sözleşmesini uzattığı takımıyla yeni başarılar kazanmak istiyor.

B lisanslı antrenör Tokat'ın bu sezonki hedefi, ligde oynanan 7 maç sonunda 19 puan toplayan ve namağlup lider olan takımını sezon sonunda bir üst lige taşımak.

Aziz Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esnafspor'un bugüne kadar bazı sezonlarda 2. Amatör Küme'de, bazı sezonlar ise 1. Amatör Küme'de mücadele verdiğini belirterek, bu takımdan Türk futboluna çok sayıda futbolcu ve kaleci yetiştirdiğini söyledi.

Sezon başında takımıyla bir yıl daha mukavele imzaladığını ifade eden Tokat, yaşının ilerlemesine rağmen yeşil sahalardan vazgeçmediğini, gücünün yettiği kadar da bu görevini sürdürmeyi istediğini dile getirdi.

Tokat, içindeki spor aşkının ilk günkü gibi olduğunu vurgulayarak, "Genç futbolcularla bir arada olmak, onlara bir şeyler kazandırmak beni mutlu ediyor. Benim hiçbir beklentim yok. Ordu futboluna ve Türk futboluna bir sporcu yetiştirebilirsem ne mutlu bana." dedi.

Futbolcularına adeta torun sevgisiyle yaklaştığını kaydeden Tokat, "Ben onları futbolcum gibi görmüyorum. Hepsini birer torunum olarak görüyorum. Ben yeri geliyor, kendi maaşımdan futbolcularıma ödeme yapıyorum. Bizlere sahip çıkan esnafa da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu sezon hedeflerine ilişkin de Tokat, şunları söyledi:

"Ligde şimdiye kadar çok iyi performans gösteriyoruz. Oynadığımız 7 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ile ayrıldık. Topladığımız 19 puanla ligde lider konumundayız. Futbolcularıma bu konuda çok güveniyorum. Tarihimizde ilk defa bir üst lige çıkmak istiyoruz. Maddi imkanlarımız iyi olursa daha güzel yerlere geleceğimize eminim."

Tokat, Türkiye'de beğendiği teknik direktörleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu olarak sıraladı.





- Futbolcuların hocalarına inancı tam





Takım kaptanı Ahmet Furkan Güney ise hocalarına saygılarının sonsuz olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir maçımızda ve idmanlarımızda bizi yalnız bırakmadı. Hocamız hastalığımızda ve sağlığımızda hep yanımızda oldu. Biz ondan çok şey öğreniyoruz." dedi.

Bu sezon bir üst ligi hedeflediklerini dile getiren Güney, "Hedefimiz önce play-off oynamak. Oradan da Allah izin verirse Bölgesel Amatör Ligine yükselmek. Bunun için de hocamıza ve takım arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Özen Yağız Doğru da hocalarının ilerlemiş yaşına rağmen kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Kendisi bize her konuda destek oluyor. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Hedefimiz amatörde şampiyon olmak. Daha sonra ise bir üst lige adımızı yazdırmak." diye konuştu.

Yusuf Kaan Günday, "Hocamız takımda bize adeta bir baba şefkati ile yaklaşıyor. Kendisinden çok memnunuz. Hedefimiz bu sezon önce şampiyonluk daha sonra play-off'tan BAL'a çıkmak. İnşallah bunu başarabiliriz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Emircan Pektaş, hocalarının tecrübelerini kendilerine aktardığını ifade ederek, "Bu şekilde bizlere güven de veriyor. Kendisi genç hoca değil. Şimdiye kadar birçok şeyi yaşamış ve görmüş. Bizler de futbolcuları olarak onun tecrübelerini kendimize uyarlıyoruz." şeklinde konuştu.





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