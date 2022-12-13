Ordu'da yaşlı adam tartıştığı oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren, gelinini ise yaralayan yaşlı adam yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Keş Mahallesi'nde, Yaşar O. (95) ile birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. (57) ve gelini Emine O. (50) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Yaşar O, tartışma sırasında oğlu ve gelinini tabancayla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kadir O'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Emine O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşar O, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.







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