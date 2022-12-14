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Ordu merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonunda 25 zanlı yakalandı

AA

Ordu merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonunda 25 zanlı yakalandı

ORDU (AA) - Ordu merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünye ilçesinde iş insanlarını tehdit ederek "haraç toplama", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ordu merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep ve Balıkesir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında, önceki tarihlerde 29 şüphelinin yakaladığı, bu kişilerden 9'unun tutuklandığı, 9'u hakkında adli kontrol, 11'i hakkında tedbir kararı uygulandığı hatırlatılan açıklamada, firari 5 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Bu şahıslara yönelik aramalarda ise 1 M-16 tüfek, 5 tabanca, 154 değişik ebatlarda fişek, 3 M-16 tüfek şarjörü, 1 kalaşnikof tüfek şarjörü ile 7 tabanca şarjörü ele geçirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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