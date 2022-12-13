ORDU (AA) - Ordu'da tartıştığı oğlunu öldürüp gelinini yaralayan yaşlı adam tutuklandı.
Ünye ilçesi Keş Mahallesi'nde, dün tartıştığı oğlu Kadir O'yu (57) tabancayla öldürüp gelini Emine O'yu (50) yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 95 yaşındaki Yaşar O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaşar O, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklandı.
Yaralı Emine O'nun Ünye Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.