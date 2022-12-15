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Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi

AA

Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Erkan E, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erkan E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur Elvan S. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E. ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatı da yer aldı.

Mağdur Elvan S, sanığın bu işi tasarlayarak yaptığını savunarak "Olayın ardından beni kurtarma eylemine girmedi. Kendisi hem benim hem de çocuklarım hayatını mahvetti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Müebbet istiyorum." dedi.

Sanık Erkan E. ise kasıtlı bir şey yapmadığını iddia ederek beraat istedi.

Tutuksuz sanık T.E, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erkan E'ye, boşandığı eşini canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan, tutuksuz yargılanan T.E'nin beraatine karar verildi.

- Olay

Fatsa ilçesinde 12 Ocak'ta 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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