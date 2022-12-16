Ordu'da açık cezaevinden kaçan 2 hükümlü saklandıkları evde yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'da açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü saklandıkları evde yakalanıp yeniden cezaevine konuldu.



Alınan bilgiye göre, "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü Tekin B. ile Cihangir T, yaklaşık bir ay önce Efirli Açık Cezaevi'nden firar etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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