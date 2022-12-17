Ordu merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 10 kişi tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Ünye ilçesinde, iş insanlarını tehdit ederek "haraç toplama", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan ve dün Ünye Adliyesi'ne sevk edilen 25 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ordu merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep ve Balıkesir'de eş zamanlı yapılan operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 tabanca, 2 tüfek ve 45 mermi ele geçirilmişti.

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