CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Saha Çözüm" projesini anlattı:

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ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Saha Çözüm" projesi ile sıkılmadık el, ziyaret edilmedik ev bırakmayacaklarını belirterek "Bugüne kadar bizi hep başkaları anlattı, şimdi biz kendimizi anlatacağız. Sorunları dinleyeceğiz, çözüm yollarını aktaracağız." dedi.

Torun, partisinin Ordu İl Başkanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, "Saha Çözüm" projesinin çalışmalarını bugün itibarıyla Ordu'da başlattıklarını söyledi. Güzel bir projenin başlangıcında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Torun, şu anda 12 ilde yürütülen projenin başkanlığını CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün üstlendiğini aktardı.

Torun, Karadeniz'de projenin Ordu'dan başladığını anlatarak "Şu anda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da projemiz devam ediyor. Bu proje ile sıkılmadık el, ziyaret edilmedik ev bırakmayacağız. Bugüne kadar bizi hep başkaları anlattı, şimdi biz kendimizi anlatacağız. Sorunları dinleyeceğiz, çözüm yollarını aktaracağız. Bu ülkede aslında çözülemeyecek bir hiçbir sorunun olmadığını göstermiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Projede gençlik ve kadın kolları başta olmak üzere tüm il örgütünün yer alacağını vurgulayan Torun, "Ev ziyaretlerimizde gençlerimiz vatandaşlarımızla bir araya gelecekler ve düşüncelerini paylaşacaklar. Vatandaşlarımız da kendi düşüncelerini ve sorunlarını aktaracak. Birlikte bu ülkede daha güzel neler yapabiliriz çabasını ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Torun, vatandaşları ziyaret ettikçe, sorunlarını çözdükçe birçok sınırın da aşıldığının altını çizerek "Bu proje sayesinde birbirimizi daha anlıyor ve tanıyoruz. En önemlisi geleceği birlikte kurmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah gelecek güzel olacak. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun." dedi.

- "Türkiye'nin önüne çok güçlü bir umut gelecek"

Torun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik basına yansıyan açıklamalarının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"YSK Başkanı neden böyle bir açıklama yapmaya gerek duydu? Düğün değil, bayram değil. Hukuki süreç devam ediyor. Burada yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın. Siyaseti siyasetçilere bıraksınlar. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, görevini bıraksın, gelsin siyaset yapsın ama görüyoruz ki artık talimatla hareket edenler, maalesef yargıyı siyasallaştıranlar, hukuki değil, siyasi kararlar verenler artık huzuru bozmasınlar. Bu ülkede adalete olan güveni zedelemesinler."

"Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan 6'lı masadır." ifadesini kullanan Torun, şunları kaydetti:



"6 lider kararlı bir şekilde her türlü provokasyona, her türlü itibar suikastına rağmen yoluna güvenli bir şekilde devam ediyor. Hiç merak etmeyin, ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Türkiye'nin önüne çok güçlü bir umut gelecek."

Toplantıya, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Bilecek Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin ve partililer katıldı.

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