Ordu'ya gelen ilk kruvaziyer olan "Astoria Grande" törenle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'ya gelen ilk kruvaziyer olan "Astoria Grande" törenle karşılandı

AA

Ordu'ya gelen ilk kruvaziyer olan "Astoria Grande" törenle karşılandı

ORDU (AA) - Rusya'nın Soçi kentinden hareket ederek Trabzon, Amasra, İstanbul'u kapsayan gezi gerçekleştiren kruvaziyer gemisi, Ordu'ya geldi.

"Astoria Grande" adlı, 1350 yolcu kapasiteli dev gemi, sabah saatlerinde Ünye Limanı'na demirledi.

Geminin, Ordu'ya gelen ilk kruvaziyer olması sebebiyle Ünye Limanı'nda düzenlenen karşılama törenine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Geminin kaptan ve mürettebatı, Başkan Güler ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Güler ve beraberindekiler daha sonra gemiyi gezerek, Ordu'yu ziyaret eden yabancı turistlere "hoş geldiniz" dedi.

Güler ayrıca kaptan ve gemi işletmecileriyle bir süre sohbet ederek, hediyeler verdi.

- "Güzel Ordu'muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz"

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun tarihi günlerinden birisini yaşadığını söyledi.

Kruvaziyer turizminin, Ordu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Güler, "Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Güzel Ordu'muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Astoria Grande, dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi." diye konuştu.

Güler, Ünye Belediyesinin bu çalışmada katkısının çok büyük olduğunu da işaret ederek, "Karadeniz'in güzelliğini bundan sonra deniz turizm ve kruvaziyer turizmi ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu hem bir kültür hareketi hem turizm hem de bir ticari hareket. Bu gibi etkinlikler, tüm güzelliklerimizi dünyaya tanıtmak için güzel bir vesile olacak." dedi.

Ünye Limanı'nın her geçen gün daha da büyüyeceğini ifade eden Güler, "Ünye Limanı'mız ro-ro çalışmaları ile deniz ticaretini geliştirirken, yakında başlayacak konteyner çalışmalarına da ev sahipliği yapacak." şeklinde konuştu.

- "Yeni seferlerde tekrardan buluşacağız"

Geminin işletme sahibi Emrah Kaptan da Ordu'da olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Yeni seferler düzenleyeceklerine de dikkati çeken Kaptan, "Bir yabancı sermayeli şirketin işletmecisi, bir Türk firması. Bunu gururla belirtmek istiyorum. Bunu burada yaşamak, bir ilk ve çok güzel. Yeni seferlerde tekrardan buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları ve bando gösterilerinin de yapıldığı karşılama töreninin ardından turistler, kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ordu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da serbest piyasada fındık 53 liradan işlem görüyor
YEREL HABERLER Ordu'da serbest piyasada fındık 53 liradan işlem ...
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Ordu'nun "Mesudiye goliti" coğrafi işaret olarak tescillendi
YEREL HABERLER Ordu'nun "Mesudiye goliti" coğrafi işaret olarak ...
(Görüntülü)CHP?Lİ TORUN: YARGI, YARGI İŞİYLE UĞRAŞSIN, SİYASETLE UĞRAŞMASIN
YEREL HABERLER (Görüntülü)CHP?Lİ TORUN: YARGI, YARGI İŞİYLE ...
CHP´li Torun: Yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın
YEREL HABERLER CHP´li Torun: Yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Saha Çözüm" projesini anlattı:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Saha Çözüm" ...
Ceren'in katilinin de kaçtığı cezaevinden firar eden 2 cinayet hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Ceren'in katilinin de kaçtığı cezaevinden firar eden ...
Ordu merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 10 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.