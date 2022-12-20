Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Güler, makamında yaptığı oylamada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşamda Mohammad Shajahan'ın "Bangladeş'te hasat zamanı" başlıklı fotoğraflarını seçen Güler, sporda ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" karesine oy verdi.

Güler, oylaması sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin marka değerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Kurumun bir asrı devirdiğini ifade eden Güler, "Bir asrı devirdiğine göre bu halkımızın ve milletimizin nazarında da güvenilir olmayı gerektiren bir özellik. Dolayısıyla 102 yıllık bir kuruma saygı duymak gerekir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın haber alma özgürlüğü açısından çok önemli bir kaynak olduğuna işaret eden Güler, Anadolu Ajansı'nın aynı zamanda güvenilir bir kaynak olduğunun da altını çizdi.

Güler, bu kurumdan haber alındığı zaman kimsenin içinde bir şüphe doğmadığına dikkati çekerek, Anadolu Ajansı'nın çok önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

AA'nın fotoğraf oylamasının da artık geleneksel olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Tüm fotoğraflar çok anlamlı ve her biri zevkle seçilmiş. Fotoğrafların aynı zamanda sanat değeri yüksek. Ayrıca fotoğraflar mesaj içeriyor. Bizler de tercihimizi yaparken zorluk çektik. Anadolu Ajansı'nı kendisine yakışır bir yarışma düzenlediği için tebrik ederim."

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