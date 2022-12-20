Sanatçı Kamil Sönmez Ordu'daki mezarı başında anıldı

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ORDU (AA) - Türk halk müziği sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Kamil Sönmez, vefatının 10'ncu yılında Ordu'daki mezarı başında anıldı.

Perşembe ilçesi Kozağzı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında düzenlenen anma programına Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Perşembe Müftüsü Mehmet Süsün ile vatandaşlar katıldı.

Programda Sönmez için mezarına çiçek bırakılarak dua edildi.

​​​​​​​Karadeniz'in usta seslerinden biri olarak gösterilen Sönmez, 20 Aralık 2012'de tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetmişti.





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