Ünye'de fabrikada çıkan yangında hasar oluştu

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında fabrika zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi'nde plastik boru üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, fabrikada hasara neden oldu.





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