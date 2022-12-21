Ordu'da tarihi Selimiye Konağı'nda restorasyon çalışması başladı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesindeki tarihi Selimiye Konağı'nda restorasyon çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2013 yılında kamulaştırılan Selimiye Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan Köymen ailesine ait tarihi konağın, Büyükşehir Belediyesince restore edilerek kültür envanterine kazandırılacağı belirtildi.

Yaklaşık 512 metrekare arsada 172 metrekare kapalı alan üzerine oturan ve 19'uncu yüzyılın sonlarında inşa edilen tarihi konakta söküm işleri yaparak çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler niteliksiz eklerin kaldırılması, temizleme, onarım ve sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme işlemleri ardından konağı aslına uygun hale getirecek. Yarım kat bodrum üzerine üç kat olarak inşa edilen Selimiye Konak, kırma çatılı, dıştan dört pahlı alaturka kiremit kaplı ve saçakları tüm cephelerde oldukça dışa taşkın olan, kirişlemesi alttan kaplamalı bir yapıdan meydana geliyor. Girişe avludan uzanan on üç basamaklı bir merdivenle ulaşılan konağın tüm pencereleri giyotin tipten oluşuyor."





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