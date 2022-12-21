Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Şarkiye Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katında oturan Zehra Şahin'in (68) evinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Ebru Çakır, vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı.

Şahin ve Çakır ambulansla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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