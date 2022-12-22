Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı Eda E'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sinan Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sinan Ş. (36) ile maktul Eda E'nin (22) yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da yer aldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Sinan Ş'nin "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Sinan Ş, Eda E'ye eziyet çektirmediğini iddia ederek, "Her şeyine katlandım, sustum. Bir kere vurdum, başka bir eylemim olmadı. Düştüğü için vücudunda izler oldu. Bana, 'Eziyet çektirerek canını aldın.' demeyiniz. Ben öyle bir şey yapmadım. Onu eve kilitlemedim." şeklinde savunma yaptı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Ş'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 24 Mart'ta Sinan Ş, tartışma sonucu Eda E'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.





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