Paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ORDU (AA) - Paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda oylamaya katılan Karagöl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Karagöl, daha sonra haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda "Muhammed Said'in "İdlib'de kar" başlıklı fotoğraflarını seçen Karagöl, spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.
Oylama sonrası değerlendirmede bulunan Karagöl, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Her fotoğraf birbirinden güzel ve anlamlı. Milli sporculara bu oylamada da yer verildiği için Anadolu Ajansı ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.