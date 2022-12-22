Sinop'ta yangında zarar gören kuru yük gemisi Ünye'deki tersaneye getirildi

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ORDU (AA) - Sinop'ta, çıkan yangında zarar gören kuru yük gemisi römorkör yardımıyla Ordu'nun Ünye ilçesindeki tersaneye getirildi.

Yangının ardından Sinop'un Gerze ilçesinin 8 deniz mili açığına sürüklenen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki römorkörle kontrol altına alınan gemi, incelemelerin ardından yine römorkörler eşliğinde Ünye Limanı'ndaki tersaneye getirildi.

Zarar tespit ve diğer işlemlerin ardından geminin onarım maliyeti de belirlenecek. İlerleyen günlerde geminin onarımına başlanmasının planlandığı öğrenildi.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında 20 Aralık akşamı bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında mürettebattan 16'sı yaralanmış, biri kaybolmuştu. Yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra Samsun ve Sinop'taki hastanelere kaldırılmıştı.

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