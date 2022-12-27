AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

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ORDU (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ordu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Eroğlu, Ordu Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamına geçen Eroğlu, burada Vali Tuncay Sonel ile görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine giden Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, İl Başkanı Halit Tomakin ile bir süre sohbet etti.

Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde Ordu'da yapılan hizmetler ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Tomakin'e çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Eroğlu, "Tabii ki teşkilat 2023'e hazır, dimdik. İnşallah ben bunu da görüyorum. Çünkü Türkiye nereden nereye geldi. Gençler bilmiyor bunu. Buraya ben gelirdim, yollarda perişan oldurduk. Yani yol yoktu. Dağların tepesinden Trabzon'a giderken böyle keçi yolu gibi yollar vardı. Ama şimdi dağlar devrildi, bütün yollar yapıldı. Havaalanları, muhteşem şekilde hastaneler yapıldı." dedi.

Savunma sanayi alanında yapılan çalışmalara değinen Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayinde bütün silahımızı, mermimizi, kahraman ordumuzun bütün ihtiyaçlarını dışarıdan alıyorduk. Artık şu anda yüzde 85'ini kendimiz yapıyoruz, yerli ve milli. Bakın, dünyanın en güzel SİHA'larını biz yapıyor muyuz? İHA'lardan başladık, SİHA'lar. Dünyanın en modern helikopterlerini biz yapıyoruz. Harp gemilerini şu anda biz yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Tayfun denendi. Menzilini biliyorsunuz çoğunu korkuttu 'Ne oluyor?' diye. Ayrıca mademki savaş uçağı vermiyorsunuz, o zaman biz yaparız dedik. Biliyorsunuz geçen hafta Kızıl Elma havalandı, ilk defa dünyada Amerika'dan sonra Türkiye insansız savaş uçağını yaptı Allah'a şükür. İşte Türkiye bu."

Konuşmaların ardından Eroğlu, il binasında partililerle bir araya geldi.





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