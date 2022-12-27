AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

ORDU (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ordu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Eroğlu, Ordu Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamına geçen Eroğlu, burada Vali Tuncay Sonel ile görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine giden Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, İl Başkanı Halit Tomakin ile bir süre sohbet etti.

Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde Ordu'da yapılan hizmetler ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Tomakin'e çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Eroğlu, "Tabii ki teşkilat 2023'e hazır, dimdik. İnşallah ben bunu da görüyorum. Çünkü Türkiye nereden nereye geldi. Gençler bilmiyor bunu. Buraya ben gelirdim, yollarda perişan oldurduk. Yani yol yoktu. Dağların tepesinden Trabzon'a giderken böyle keçi yolu gibi yollar vardı. Ama şimdi dağlar devrildi, bütün yollar yapıldı. Havaalanları, muhteşem şekilde hastaneler yapıldı." dedi.

Savunma sanayi alanında yapılan çalışmalara değinen Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayinde bütün silahımızı, mermimizi, kahraman ordumuzun bütün ihtiyaçlarını dışarıdan alıyorduk. Artık şu anda yüzde 85'ini kendimiz yapıyoruz, yerli ve milli. Bakın, dünyanın en güzel SİHA'larını biz yapıyor muyuz? İHA'lardan başladık, SİHA'lar. Dünyanın en modern helikopterlerini biz yapıyoruz. Harp gemilerini şu anda biz yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Tayfun denendi. Menzilini biliyorsunuz çoğunu korkuttu 'Ne oluyor?' diye. Ayrıca mademki savaş uçağı vermiyorsunuz, o zaman biz yaparız dedik. Biliyorsunuz geçen hafta Kızıl Elma havalandı, ilk defa dünyada Amerika'dan sonra Türkiye insansız savaş uçağını yaptı Allah'a şükür. İşte Türkiye bu."

Konuşmaların ardından Eroğlu, il binasında partililerle bir araya geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.