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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Kurul Kalesi'nin kültür ve turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor

AA

Ordu Kurul Kalesi'nin kültür ve turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kültür ve turizm merkezi haline getirilmesi amaçlanan Kurul Kalesi'nin üzerinin Göbeklitepe'deki gibi çatıyla kapatılacağını söyledi.

Güler, arkeolojik kazı çalışmalarına 2010'da başlanan Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırlarındaki kalede incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, gazetecilere, kalenin harikulade bir yerde bulunduğunu, çok zevkli insanların yaşadığı bir yer olarak ortaya çıktığını söyledi.

Kalenin hem yerleşim merkezi hem de askerlerin bulunduğu ve aileleriyle yaşadığı bir yer olduğunu belirten Güler, "Milattan önce 2'nci yüzyıla rastlıyor, buluntulardan bunu anlıyoruz. İmparator Mithridates zamanında ortaya çıkan, kullanılan bir yer." dedi.

Güler, burada çok önemli eserler bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kibele heykelini bulduk. Dionysos ile ilgili heykeller var. Onun dışında küpler, silah parçaları var. Bunlar tabii o dönemin en gelişmiş ürünleri. Bunları şimdi bir kazı evinde topluyoruz. Bunların bir kısmı aynı zamanda İstanbul'da arkeoloji müzesinde bulunuyor. Aynı zamanda replikaları çıkarılıyor ve bunu hizmete sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonra üzerini çatıyla kapatacağız. Bununla ilgili proje geliştiriyoruz. Tıpkı Göbeklitepe gibi. Burada da muhteşem bir eser ortaya çıkacak."

Söz konusu alanın bir başka güzelliğinin de tespit ettikleri kayalıklar olduğuna dikkati çeken Güler, "Bu kayaları da aynı zamanda dağcılık sporunda değerlendirmek istiyoruz. Dağcılık sporu yapan insanlar için çok güzel bir çekim merkezi olacak. İşin hem arkeolojik boyutu hem spor boyutu ve aynı zamanda da kültür boyutuyla burası büyük bir kültür ve turizm merkezi haline geliyor." diye konuştu.

Güler, Büyükşehir Belediyesinin kazı çalışmalarına destek sağladığını da belirterek, "Karadeniz'deki ilk sistematik şekilde yapılan kazı burası. Yani tarihi kazı. Genellikle Karadeniz'in tarihi yönü pek incelenmemişti. Ordu'da hem bu eserler ortaya çıkarak hem de bulduğumuz diğer ürünlerle birlikte bunu aynı zamanda yorumlamaya çalışıyoruz, analizleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Güler, uluslararası anlamda da bilim adamları tarafından kaleye büyük ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

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