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Fındık dalından sepet ören Karadenizli mesleğini 46 yıldır sürdürüyor

AA

Fındık dalından sepet ören Karadenizli mesleğini 46 yıldır sürdürüyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde fındık dalından sepet ören Recep Öztürk, 46 yıldır mesleğini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Öztürk, genç yaşta merak sarıp amcasından öğrendiği fındık dalından sepet örme işini mesleğe dönüştürdü.

Her yıl eylül-mart döneminde gezdiği alanlardan kestiği ham fındık dallarını evinin bahçesine getiren Öztürk, el emeği ile yaptığı sepetleri satarak 46 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor.

Üç çocuk babası Recep Öztürk, AA muhabirine, ördüğü sepetlerin yapımından kazandığı parayla çocuklarını büyütüp okuttuğunu anlattı.

Öztürk, Ordu'nun yanı sıra şehir dışından sipariş verenler için de sepet yaptığını belirterek, Kabadüz Belediyesine de hediyelik yöresel ürünleri içine bırakmak için sepet ördüğünü söyledi.

Geçmişte yaptığı sepetleri, hediyelik ürünlerin paketlenmesi dışında yöre kadınlarının fındık, elma, fasulye hasadında da kullandığını vurgulayan Öztürk, özellikle fındık hasadında kullanılan sepetlerin bugün yerini fabrikasyon torbalara bıraktığını kaydetti.

Recep Öztürk, eskiden onlarca kişinin bu işi yaparak ailesinin geçimini sağladığını fakat fabrikasyon ürünlerin çıkması ve sepetlerin kullanım alanının daralmasıyla ustaların da tek tek mesleği bıraktığını dile getirdi.

"Bu işi yapacak kişi yok. Eskiden yapanlar vardı. Kimi öldü gitti kimi bıraktı, daha yapmıyor." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda gerçekten kimse sahip çıkmıyor. Aslında unutulmuş bir meslek. Öğrenip de bunu yapan bir arkadaşım olsa daha iyi olur. Ben zaten yaşlandım, şu anda 66 yaşındayım. Bundan sonra da fazla devam edemem. Tabii mesleği yaşatmak istiyoruz ama şu anda heves edip de yapan yok."

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