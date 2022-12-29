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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da bir emekli, telefon dolandırıcılarına 380 bin lira kaptırdı

AA

Ordu'da bir emekli, telefon dolandırıcılarına 380 bin lira kaptırdı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Haydar Göltaş, kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerce 380 bin lira dolandırıldı.

Bir süre önce emekli olan Göltaş, yeni yatırım yapmak için ikinci el aracını 100 bin liraya, evini ise 650 bin liraya sattı.

Aracını sattıktan kısa süre sonra Haydar Göltaş'a telefonla ulaşıp kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, oğlunun bir suça karıştığını söyledi. Telefondaki kişi, oğlunun bu durumdan kurtulması için verecekleri hesaba para göndermesini istedi.

Bunun üzerine Göltaş, önce sattığı araçtan elde ettiği 100 bin lirayı, ardından sattığı evin parasından 250 bin lirayı, daha sonra da bozdurduğu altınlardan elde ettiği 30 bin lirayı verilen hesaba yatırdı.

Bir süre sonra kızının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan Haydar Göltaş, emniyete şikayette bulundu.

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde AA muhabirine anlatan Göltaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştüğü için çok üzgün olduğunu belirterek, "Torunlarım yanıma geldiğinde rahat etsin diye daha büyük ev almak için arabamı ve evimi satmıştım. Başıma böyle bir iş geldi. Arabanın parasının tamamını, sattığım evin de bir bölümünü dolandırıcılara kaptırdım. Benimle yaklaşık 5-6 saat telefonda konuştular. Bu görüşme sırasında bunların dolandırıcı olduklarını hiç düşünemedim." dedi.

Üç ayrı hesaba para gönderdiğini ve bunların tespitli olduğunu dile getiren Göltaş, polisin dolandırıcıların bulunması için çalışma başlattığını söyledi.

Göltaş, vatandaşlara dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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