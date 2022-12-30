Ordu'daki 2 bin 200 yıllık Ünye Kalesi'nin restorasyonu devam ediyor

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, restorasyonu devam eden Ünye Kalesi'nin turistlerin ilgisini çekecek hale geleceğini söyledi.

Sonel, tarihi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan, Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen kalede Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Ünye Belediyesince yaptırılan restorasyonu inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Ordu'nun en ücra köşesine kadar çok ciddi yatırımlar aldıklarını ifade etti.

Sonel, hem Altınordu ilçesindeki Kurul Kalesi'nin hem de Ünye'deki Ünye Kalesi'nin şehrin ve ülkenin en önemli tarihi değerlerinden olduğunu vurgulayarak, "Burada arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Birkaç ay içerisinde eksiklikler de tamamlanacak ve turistlerin ilgisini çekecek hale gelecektir." dedi.

Ünye Kalesi'nin önemli bir konumda bulunduğuna da dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:



"Ünye ilçemize turistler geldiğinde tarihi Ünye Kalesi'nden, güzel Ünye'mizi, bu doğal güzellikleri izleme fırsatı elde edecekler. Ayrıca 250 metre derinliğinde dehlizler bulunuyor. Sadece kalelerimiz değil, tarihi camilerimiz, kültürel varlıklarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, YİKOB, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin birlik ve beraberliğiyle, emek veren çok değerli arkadaşlarımızın da katkılarıyla turizme kazandırılıyor."

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması noktasında destek sağlayan Vali Sonel'e teşekkür etti.



Tavlı, çok yakın zamanda Ünye Kalesi'nin turizme hizmet verebilecek hale gelişine hep birlikte şahit olduklarını da sözlerine ekledi.



Çalışmalar kapsamında, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve güllelerin bulunduğu kalenin 250 metrelik dehlizine ziyaretçiler için raylı sistem kurulacak. Böylece turistler, raylı sisteme monte edilecek vagonla dehlize inip çıkabilecek.

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