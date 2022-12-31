Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

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ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, 930 uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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