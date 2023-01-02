Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Çiftçi: "Yalancı bahar arıcıları endişelendiriyor"

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ORDU (AA) - Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla kendisini gösteren yalancı baharın arıcıları tedirgin ettiğini söyledi.



Çiftçi, AA muhabirine, bu aylarda bekledikleri gibi kış olmamasının kendilerini fazlasıyla endişelendirdiğini dile getirdi.



Bu aylarda gereken karın yağmaması nedeniyle arıların kış uykusundan uyanarak kovan dışına çıktığını belirten Çiftçi, "Bu aylarda arılar uyuması gerekirken yalancı baharla birlikte dışarıya çıkıyor. Bu nedenle arılar da yorgun düşüyor ve uyuşuyor." dedi.

Çitfçi, bu durumun arı ölümlerini beraberinde getirebileceğini ve gelecek sezonda bal verimine olumsuz yansıyabileceğini söyledi.



Bekledikleri kar yağışının bir an önce gerçekleşmesini temenni eden Çiftçi, arıcıların yalancı baharın olumsuz etkilerini, kovanlara bal, kek ve şurup takviyesi yaparak en aza indirebileceklerini kaydetti.



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