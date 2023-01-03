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Türkiye 2022 yılında fındık ihracatından 1,7 milyar dolar kazandı

AA

Türkiye 2022 yılında fındık ihracatından 1,7 milyar dolar kazandı

ORDU (AA) - Türkiye'den geçen yıl yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında 127 ülkeye toplam 312 bin 564 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 748 milyon 835 bin 811 dolar gelir sağlandığı ifade edilen açıklamada, ihracatta 2021'e göre miktar bazında yüzde 9,24, değer bazında ise yüzde 22,62 azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2022-2023 ihracat sezonunun ilk dört ayında ise 130 bin 606 ton fındık satışından 742 milyon 10 bin 356 dolar kazanıldığı kaydedildi.

- "Sezonu 290-300 bin tona yakın bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz"

KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, fındıktaki rekolte artışına karşı ihracatta düşüş yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"2022 ürünü fındık ihracatı geçtiğimiz seneye göre yaklaşık yüzde 20 aşağıda devam etmektedir. Geçtiğimiz sene rekor bir ihracat gerçekleştirildi ve sezon sonu itibarıyla 345 bin ton ihracat rakamı yakalandı. Bu sezon fiyat dalgalanmalarının fazla olması sebebi ile çok isabetli bir tahmin yapmak zor ancak yine de sezonu 290-300 bin tona yakın bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Şu an uygulanmakta olan ve fındığın arz fazlasının depolanmak kaydı ile fiyatların ayakta tutulması stratejisi tüm paydaşlara uzun vadede zarar verecektir. En önemlisi yüksek fiyat ile diğer üretici ülkelerin üretim sahalarını genişletmesinin önünü açmamızdır. Unutulmamalıdır ki açılan her yeni üretim sahası bizim kendi üretimimize vurulan bir sektedir. Nihai hedefimiz çok üretip çok satmak olmalıdır."

Hedeflerinin 400 bin ton ihracat olması gerektiğini kaydeden Sabır, "Bunun için de üretimin desteklenmesi gerekir. En ideali, iyi üretim uygulamalarını yapan, verimini artıran ve hatta bahçe toplulaştırmasına katılan üreticiyi bulup onlara verilen desteğin artırılmasıdır. Ancak bu kısa sürede yapılabilecek bir uygulama değildir. O nedenle çok geç olmadan uzun vadeli fındık tarımı ve pazarlaması politikası uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.


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