Ordu Valisi Sonel şehit aileleri ve engellileri ziyaret etti

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit aileleri, engelliler ile yetim ve öksüzlere ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Sonel, eşi Handan Sonel ile şehit Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in Altınordu Şahincili Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehidin 7 yaşındaki oğlu Çağan Kemal ile yakından ilgilenen Sonel, şehidin oğluna çeşitli hediyeler verdi. Çağan Kemal'i okulunda da ziyaret edeceğini belirten Vali Sonel, "Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizlere emanettir. Rabbim sizleri de şehidimizle cennetinde buluştursun. Biz nerede görev yaparsak yapalım sizlerle gönül bağımız devam edecektir." dedi.

Sonel çifti, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un, Şahincili Mahallesi'nde yaşayan eşi Pembegül Arduç ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Vali Sonel, "Bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin hakları ödenmez. Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimizin yanındayız. Bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Vali Sonel, evde bakım hizmeti alan aileleri de ziyaret bulundu.

Bucak Mahallesi'nde yaşayan Okutan ailesinin beyaz eşya ihtiyacını yerine getiren Sonel, ailenin sağlık sorunuyla ilgili gereken tedavinin yapılmasını sağladı.

Sonel çifti, Şirinevler Mahallesi'nde Fındık ailesini, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden ve hastası olan İlhan Uzunçakmak'ı evlerine ziyaret etti.

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