Ordu Valisi Sonel, Gölköy'de ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi Sonel, Gölköy'de ziyaretlerde bulundu

AA

Ordu Valisi Sonel, Gölköy'de ziyaretlerde bulundu

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gölköy ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Sonel, ilçenin Kuşluvan Mahallesi'nde bir süre önce yapımı tamamlanan Atatürk İlkokulu-Ortaokulu, Anadolu Lisesi ve Gölmak Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Sonel, il genelinde eğitim alanında çok ciddi bir sorun ve sıkıntı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve hayırsever insanların katkılarıyla eğitim alanında ciddi bir sıkıntıları kalmadığını belirten Sonel, "Ordu'da göreve başladığımızda 66 okulun deprem riski vardı ve yıkılması gerekiyordu. Deprem riski olan 66 okul binasını yıktık. Çok kısa bir sürede 57 okul, 790 dersliğe ulaştık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ARIZALANAN OTOMOBİLİ İTERKEN CİPİN ÇARPTIĞI BABA-OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARIZALANAN OTOMOBİLİ İTERKEN CİPİN ...
Ordu Valisi Sonel şehit aileleri ve engellileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Ordu Valisi Sonel şehit aileleri ve engellileri ...
Ordu'da yeni Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Ordu'da yeni Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar ...
Samsun'daki kazada ölen baba ve oğlu Ordu'da defnedildi
YEREL HABERLER Samsun'daki kazada ölen baba ve oğlu Ordu'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.