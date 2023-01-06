Kıbrıs gazisi Mehmet Veysel Telcioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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ORDU (AA) - Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Veysel Telcioğlu (71), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede hayatını kaybeden Telcioğlu için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de tören düzenlendi.

Telcioğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene Telcioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, Ünye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Arif Takıcı, Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril ve gaziler katıldı.

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