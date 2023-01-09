Ordu'da serbest piyasada fındık 57 liradan işlem görüyor

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 57 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada geçen hafta 55 lira seviyelerindeki fındığın kilogram fiyatında 2 liralık artış olduğunu belirtti.
Fındık fiyatının yeni haftaya 57 liradan başladığını ifade eden Soydan, serbest piyasadaki bu fiyat artışının sevindirici olduğunu kaydetti.
Soydan, gelecek haftalarda fiyatın daha da yukarı çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.