Ordu'da servisin şarampole devrildiği kazada 4 öğrenci yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı.

Aydoğan Mahallesi mevkisinde H.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi şarampole devrildi.

Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 8 öğrenciden 4'ü sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gölköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazanın gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.



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