Ordu'da servisin şarampole devrildiği kazada 4 öğrenci yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı.
Aydoğan Mahallesi mevkisinde H.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi şarampole devrildi.
Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan 8 öğrenciden 4'ü sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gölköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, kazanın gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.