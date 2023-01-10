Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

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ORDU (AA) - Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Valilik ile Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programla kutlandı.

Vali Tuncay Sonel, bir otelde gerçekleştirilen programda, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Ordu'nun 19 ilçesiyle, mavisi ve yeşiliyle hem Karadeniz'in hem de ülkenin en nadide şehirlerinden biri olduğunu belirten Sonel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız, iş insanlarımız, hem yurt içinde hem yurt dışında çok değerli hemşehrilerimiz ve sizlerle beraber Ordu'da devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve güleryüzünü en ücra köşedeki garibimize kadar göstermeye çalışıyoruz. Bu bir ekip işi. Biz kocaman bir aileyiz." dedi.

Sonel, gazetecilere yaptıkları çalışmalarda kendilerine göstermiş oldukları destek, düşünce ve yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise basın mensuplarının toplumun gözü ve kulağı olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin, halkın doğru, tarafsız ve şeffaf bir şekilde bilgilenmesini sağlamak amacıyla güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Güler, "Biz de kamu tarafında hizmetlerimizle toplumumuzu ikinci yüzyıla hazırlıyoruz. Bu yeni yüzyıl bize yepyeni şartlar, yepyeni imkanlar, yepyeni fırsatlar sunuyor. Artık illerle, ülkelerle ve milletlerle yarışıyoruz. Ordu'muzun özgün ağırlığı çok yüksek. Sizlerle birlikte Ordu'muz çok büyük bir değer. Siz emeklerinizle, birikimlerinizle, fedakarlıklarınızla Ordu'ya hizmet ediyorsunuz." diye konuştu.





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