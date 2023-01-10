Ordu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ORDU (AA) - Ordu'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

"Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Ordu Adliyesinde kurulan standın açılışı gerçekleştirildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın öncülüğünde tüm Türkiye'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldığını söyledi.

Her iki bakanlık arasında 2019'da imzalanan işbirliği protokolü olduğunu anımsatan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu protokol kapsamında halk kütüphanelerindeki 17 milyon esere hükümlü ve tutuklularımızın erişim imkanı sağlanmıştı. Yine 2021 yılında Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ceza infaz kurumlarımızda müstakil kütüphanelerin kurulmasına karar verildi. Kurulan müstakil kütüphanelerdeki kitap sayısının artırılması, tutuklu ve hükümlülerimizin kitaba erişim noktasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla 2021 yılında kitap bağış kampanyası düzenlenmişti. Bu kampanyada yaklaşık 250 bin kitap hükümlü ve tutuklularımızla buluşturuldu."

Uçak, gelen yoğun talep ve ilgi üzerine bu yıl da kitap bağış kampanyasının tekrarlanmasına karar verildiğini belirterek, "İleriki yıllarda da kampanyanın devamı yönünde karar alındı. İnşallah geleneksel hale gelecek. 2021 yılında 'Her Kitap Bir Umuttur' diyerek kampanyamızı başlatmıştık. Bu yıl da 'Kitap İyileştirir' diyerek kampanyamızı başlatıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Ordu Baro Başkanı Sibel Torun ise kampanyanın, cezaevindeki mahkumları hayata bağlama ve eğitim anlamında önemli olduğunu dile getirdi.

Programa, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Tuncay Avanaş ile adliye personeli de katıldı.

Öte yandan, Altınordu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde de kampanya doğrultusunda stant açıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.