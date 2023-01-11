Judoda "okul projesi" meyvelerini veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Judoda "okul projesi" meyvelerini veriyor

AA

Judoda "okul projesi" meyvelerini veriyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judonun tabana yayılması amacıyla hayata geçirdikleri okul projesinin olumlu sonuç vermeye başladığını, proje kapsamında 7 sporcularının milli takımlara girmeyi başardığını söyledi.

Huysuz, AA muhabirine, geçen yılı çok güzel başarılarla tamamladıklarını belirterek, uluslararası arenada 221 madalya kazandıklarını hatırlattı. Takım müsabakalarında ise tarihi başarılara imza atıldığını ifade eden Huysuz, çok verimli bir yılı geride bıraktıklarının altını çizdi.

Huysuz, 2023'e iddialı bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirerek, bu kapsamda 7 Ocak itibarıyla Japonya kampının başladığını, kampta milli takımdan 7 kadın ve 11 erkek judocunun yer aldığını kaydetti.

Bu kampın ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Huysuz, kamp sonunda milli takımın Japonya'dan Fransa'ya geçeceğini, Fransa'da ise 4-5 Şubat'ta yapılacak Grand Slam'a katılacağını söyledi.

Fransa'nın ardından milli judocuların 17-19 Şubat'ta Tel Aviv Grand Slam'a gideceğini bildiren Huysuz, 2023 yılındaki en büyük hedeflerinin dünya şampiyonası olduğunu, madalyalar konusunda genç sporcularına güvendiğini dile getirdi.


- "Olimpiyatlarda madalya özlemini gidereceğiz"

Huysuz, asıl hedeflerinin 2024 yılında Paris'te yapılacak olimpiyat olduğunu belirterek, şimdiden yaklaşık 8-10 sporcunun olimpiyata katılacak düzeyde olduğunu kaydetti.

Daha önce olimpiyat tecrübesi kazanmış sporcuların çalışmalarına devam ettiğini aktaran Huysuz, şöyle konuştu:

"Bunların içerisinde Kayra Sayit, Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Bilal Çiloğlu, Özlem Yıldız, Fidan Ögel, Muhammed Demirel ve İbrahim Demirel gibi sporcularımız var. Bu sporcularımızın yanı sıra altyapıdan yetişen genç sporcularımız da var. İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin bu anlamda gelecek vadeden sporcularımızın başında geliyor. Onların Türk judosuna ilerleyen yıllarda çok şey katmasını bekliyoruz. Bu iki sporcumuz 2028 yılı için çok büyük potansiyele sahipler."

Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kesinlikle madalya beklediklerini vurgulayarak, "Olimpiyatlarda madalya özlemimizi 2024 yılında gidereceğimizi düşünüyorum. Sporcularımız artık daha tecrübeli. Hepsine güvenimiz ve inancımız sonsuz." dedi.


- "Okul projesi meyvelerini vermeye başladı"

Sezer Huysuz, judonun tabana yayılması amacıyla hayata geçirdikleri projelerin önemli sonuç verdiğini de söyledi.

Judonun okullarda seçmeli ders olarak verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Huysuz, projenin başarılı şekilde devam ettiğini aktardı.

İlk etapta pilot 20 ilde 20 okulun seçildiğini ifade eden Huysuz, şunları kaydetti:

"Bu projemize Dünya Judo Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri ile belediyelerimizi dahil etmiştik. Bu projemiz aralıksız devam ediyor. Şu andaki en büyük hedefimiz 81 ile bu projemizi yaymak, 4 yıl içerisinde 300 bin öğrencimize ulaşmak. Amacımız sadece judo değil, çocukların doğru spor yapabilmelerini sağlamak."

Bu öğrenciler arasında başarı gösterip müsabakalara katılanların olduğunu, milli takıma kadar yükseldiklerini belirten Huysuz, "2019 yılında başladığımız bu proje kapsamında 7 sporcumuz milli takımlara girmeyi başardı. Türkiye şampiyonalarında derece yaptı. Bu sporcularımız arasında Balkan Şampiyonası'nda madalya kazananlar bile oldu. Dolayısıyla projemiz meyvelerini vermeye başladı. Bu başarılar bize projenin ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu." diye konuştu.

Huysuz, lisanslı sporcu sayılarına da değinerek, "Lisanslı sporcuda şu anda 130 bin rakamına ulaştık. Bu gerçekten şu anda en üst seviyedir. Aktif olarak her yıl 30 bin sporcumuz ise maçlara katılıyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yardım olarak verilen kömürleri sahiplerinden alıp, satarken yakalandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yardım olarak verilen kömürleri sahiplerinden alıp, ...
Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda tatbikat yapıldı
YEREL HABERLER Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda tatbikat yapıldı
Ordu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Ordu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap ...
Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Ordu'da servisin şarampole devrildiği kazada 4 öğrenci yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da servisin şarampole devrildiği kazada 4 ...
Boğulma tehlikesi geçirip 3 yıl konuşamayan genç, işaret dili eğitmeni oldu
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçirip 3 yıl konuşamayan genç, ...
Ordu'da serbest piyasada fındık 57 liradan işlem görüyor
YEREL HABERLER Ordu'da serbest piyasada fındık 57 liradan işlem ...
(Görüntülü)ORDU&#039;DA 1700 RAKIMLI YAYLADA KAR BANYOSU YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ORDU'DA 1700 RAKIMLI YAYLADA KAR ...
Yangında ağır yaralanan kadın, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında ağır yaralanan kadın, 20 günlük yaşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.