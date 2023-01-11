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Ordu'da yardım kömürlerini sattığı iddia edilen kişi yakalandı

AA

Ordu'da yardım kömürlerini sattığı iddia edilen kişi yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'da yardım kömürlerini sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Altınordu ilçesinde polis ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki bir depoda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlerin satıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, vakıf görevlileri ile birlikte depoda inceleme yaptı.

Bazı kişilerden kömürün torbasını 38 liradan alıp 50 liraya sattığı belirlenen depo sahibi İ.A. (40) gözaltına alındı.

İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, kömürlere ise el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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