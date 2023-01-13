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ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordulu 74 yaşındaki Harun Karaçuha, babasından öğrendiği ayakkabı boyacılığını 64 yıldır sürdürüyor.

Karaçuha, ilkokulu bitirdikten sonra babası Mevlüt Karaçuha'nın sandığının başında ayakkabı boyacılığının inceliklerini öğrendi.

Altınordu ilçesinin belirli noktalarında yıllarca babası ve diğer meslektaşlarıyla boyacılık yapan Karaçuha, 1992'de kaybettiği babasından öğrendiği meslek sayesinde 64 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 8 yıldır belediyenin ayakkabı boyacıları için oluşturduğu alanda çalışan Karaçuha, erken saatlerde işe başlıyor.



Nostaljik radyosunda türkü dinlerken çayını yudumlayan, 4 çocuk ve 6 torun sahibi Harun Karaçuha, AA muhabirine, mesleğe 10 yaşında başladığını söyledi.

Ailesinin maddi durumu nedeniyle küçük yaşlarda çalışmak zorunda kaldığını anlatan Karaçuha, şöyle devam etti:

"O zamanlar hayat zordu. Mecburen bu işe başladık, daha da bırakamadık. Böyle de devam etti ve halen işi yapıyorum. Babamla da aynı caminin önünde yaptık. Herkesin sıra sıra yeri belliydi. İlk yerimiz eski merkez karakolunun önündeydi, sonrasında caminin oraya geçtik. 8 senedir de buradayız."

Karaçuha, kazancıyla 3 oğlu ile kızını büyütüp evlendirdiğini, hukuk fakültesinde okuyan torununa da destek olduğunu belirterek, "Okurlarsa diğer torunlarıma da yardımcı olurum. Daha ne yapalım?" ifadelerini kullandı.

Karınlarının doymasının, işlerinin iyi gitmesinin kendileri için en güzel şey olduğunu vurgulayan Karaçuha, "Çok şükür Allah'a, bugünlere de şükrediyoruz. Muhtaç olmadan bugünlere geldik, gidiyoruz. Eşimle beraber yaşıyoruz." dedi.

- "Bu da bir meslektir, zanaattır"

Bulunduğu yerde boyacılık yapan 3-4 kişi kaldığını dile getiren Karaçuha, "Boya deyip de geçmeyeceksin. Her sandıkta oturan boyacı olmaz. Ayakkabıya boyayı yağ gibi sürmeyeceksin. Cilayı boyaya yedireceksin ki ayakkabı esneyecek, güzel görünecek. Bu da bir meslektir, zanaattır." diye konuştu.

Karaçuha, Samsun'dan aldığı sandığının 50 senelik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Antep sandığı derler. O günden beri bunu kullanıyorum. Çok şükür Allah'ıma. Geçinip gidiyoruz. Müşteriyle diyaloğum da iyidir çünkü işi temiz yaptığım için kimse bir sorun bulamaz. Bakarım, boyanacak gibiyse boyarım. Boyanmayacak gibiyse 'Kardeşim bende boyası yok.' derim, yani para için ayakkabının rengini bozmam. Temiz iş yaparsan bu işte ekmek yersin. Müşteriyi bulmak çok zordur, kaybetmek çok kolaydır. Hangi iş olursa olsun yaptığın işi temiz yapacaksın."

Harun Karaçuha, gücü yettiği müddetçe mesleğine devam edeceğini sözlerine ekledi.

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