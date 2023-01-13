Ordu'da iş yeri kurşunlandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı.

İlçenin Çınarlık Mahallesi'ndeki fırın, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerine, kapalı olduğu saatlerde hareket halindeki bir otomobilden silahla ateş edildiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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