Ordu'da öğrencilere toplu taşımada indirim yapıldı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde toplu taşıma kullanan öğrencilere yüzde 48 indirim yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşıma kullanan ve Ordumkart sahibi öğrencilerin daha önce 4,80 lira olan toplu taşıma ücretini 2 lira 50 kuruşa indirdiklerini belirtti.

Güler, Ordumkart kullanan şehit yakınları, gazi, öğrenci, 65 yaş üstü, PTT, jandarma, zabıta, denetimci, basın, ağır engelli, engelli ve emniyet mensupları için ödenen biniş başı desteklerde artışa gittiklerini kaydetti.



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