Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu hap ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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