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Fındık üreticileri bahçelerinde verim kaybı yaşanmaması için kar yağışı bekliyor

AA

Fındık üreticileri bahçelerinde verim kaybı yaşanmaması için kar yağışı bekliyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Karadeniz'de fındık üreticileri, kar yağışını umutla bekliyor.

Türkiye'nin fındık üretiminde önde gelen illerinden Ordu'da, son haftalarda özellikle sahil ve orta kesiminde hava sıcaklığı 15 dereceye kadar çıktı, kent ve çevresi mevsimsel olarak beklenen kar yağışını alamadı.

Üreticilerin "Fındık dalları üzerine yorgan etkisi yapıyor." diye tanımladığı kar, ürünleri hem olası don olaylarından koruyor hem de kar suyu toprağa yavaş karışıp bitkinin gelişimini kolaylaştırıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi bölgede de sıcak havanın etkisini gösterdiğini söyledi.

Fındığın istenilen verim ve kaliteyi yakalaması için 350 ile 1000 saat arasında bir soğuklama dönemini yaşaması gerektiğine işaret eden Soydan, "Çünkü fındıkta bir dinlenme süreci olması lazım ancak beklediğimiz kar yağışının olmaması nedeniyle fındık bu sürecini tamamlayamıyor. Fındık dallarında güneşli havayla birlikte karanfiller açtı ancak püsküllerde açma yaşanmadı. Maalesef fındığın istenilen sağlıklı doğumu yapabilmesi için dallarda tozlanma da olmadı." dedi.

Soydan, fındık dallarının karla birlikte soğuklama sürecini yaşadıktan sonra güçlü şekilde bahara girmesini arzu ettiklerini dile getirerek, "Maalesef bölgemizde hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Meteoroloji verilerine göre havalar sıcak seyretmeye devam edecek. Bu durum fındığın geleceği açısından risk oluşturuyor. Fındık dalları acilen kar bekliyor." diye konuştu.

Hava sıcaklığının böyle devam etmesi durumunda yaprak tomurcuklarında uyanmaların başlayabileceğine dikkati çeken Soydan, "Önümüzdeki mart ayında kar yağışı olur ve devamında zirai don yaşanırsa belli rakımların üzerinde fındık bahçeleri bundan olumsuz etkilenebilir. İnşallah böyle bir doğa olayıyla karşı karşıya kalmayız." dedi.

- "Bahçeleri sigortalatın" çağrısı

Soydan, üreticilerin doğa olaylarının olumsuz sonuçlarına karşı güvencelerinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bitkisel Ürün Sigortası olduğuna işaret etti.

"Üreticilerin bu süreçteki tek güvenceleri TARSİM sigortalarıdır. Üreticilerimizin mutlaka bahçelerine sigorta yaptırmaları lazım." diyen Soydan, başvuru sürecinin 28 Şubat'a kadar süreceğini kaydetti.

Soydan, daha önceki yıllarda birçok defa fındığın doğa olaylarından olumsuz etkilendiğini anımsatarak, "Ancak sigorta yaptıran çiftçi en azından bu zararı en hafif şekilde atlatarak zararın karşılığını alabildi. Bu sigorta ayrıca üreticilerin alacağı tarımsal kredilerde de önemli." diye konuştu.

- Çiftçiler sıcak havadan tedirgin

Perşembe ilçesinde yaşayan fındık üreticisi Ali Hikmet Yazıcı da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Beklenen karın henüz yağmadığını dile getiren Yazıcı, "Geçen sene bugünlerde yeterli kar yağışı olmuştu ancak şu anda kar yağışı olmadığından ürünümüzün geleceği açısından kaygılıyız. Fındığın yeterli soğuk ihtiyacını alması için umutla kar yağışını bekliyoruz." dedi.

Okan Akbaş da havaların son haftalarda çok sıcak gittiğini belirterek, "Bahçelerimizin ilerleyen aylarda olası zirai dondan etkilenmesi durumunda önlemimizi almak istiyorum. Bunun için de bahçemi sigorta yaptırmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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