Ordu'da hoparlör içine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde durdurulan otobüste hoparlör içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'dan Ordu'ya gelen şehirler arası otobüsü Kocuklu Mahallesi Akçay mevkisinde durdurdu.

Araçta özel eğitimli köpekler eşliğinde yapılan aramada, bagajda eski tip taşınabilir hoparlör içine yerleştirilmiş 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan yolculardan S.Ö. ve D.C, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.C. serbest bırakıldı.





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