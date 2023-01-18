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Öğrencilerin tasarladığı çöpleri ayrıştırabilen "yenilikçi geri dönüşüm kutusu" birinci oldu

AA

Öğrencilerin tasarladığı çöpleri ayrıştırabilen "yenilikçi geri dönüşüm kutusu" birinci oldu

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'da lise öğrencileri, tasarladıkları "Üç boyutlu nesne tanıma ile yenilikçi geri dönüşüm kutusu" çalışmasıyla katıldıkları yarışmada birincilik elde etti.

Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Turkcell'in Zeka Gücü Projesi kapsamında ülke genelindeki bilim ve sanat merkezleri arasında düzenlediği ve çevre temalı projelerin yarıştığı Zekathon Proje Yarışması için çalışma yaptı.

Merkezdeki öğrencilerden Ahmet Arda Keşaplı ve Ekin Ece Tokmak, öğretmenleri Selahattin Özbucak danışmanlığında güneş enerji paneli, çöp kutusu, sensör, lamba gibi malzemelerle geri dönüşebilen maddeleri ayrıştırabilecek kutu tasarladı.

Milli Eğitim Bakanlığının da desteklediği ve toplam 163 proje başvurusu yapılan yarışma, 3 Ocak'ta online düzenlendi. Lise kategorisinde yarışan Keşaplı ve Tokmak, "Üç boyutlu nesne tanıma ile yenilikçi geri dönüşüm kutusu" isimli çalışmalarıyla birinci oldu. Keşaplı ve Tokmak, ödüllerini ileri bir tarihte düzenlenecek törenle alacak.

Biyoloji öğretmeni Selahattin Özbucak, AA muhabirine, insanların atıklarını geri dönüşüm kutularına rastgele atabildiğini belirterek, "Yapay zeka ile atıkları ayrıştırabilir miyiz?" düşüncesinden hareketle çalışma yaptıklarını anlattı.

Geri dönüşüm sisteminin çalışabilirliğini denemek adına bir maket yaptıklarını ifade eden Özbucak, makette bilgisayar üzerinden yapay zeka destekli ve gördüğü nesneleri algılayan bir yazılım ürettiklerini söyledi.

Özbucak, kağıt, cam, metal ve plastik ile dijital teknolojik altyapıyı kullanmak için beş bölmeli çöp kutusu hazırladıklarını kaydederek, şöyle dedi:

"Yine Bilim Sanat Merkezimizde geçmiş yıllardan kalma projelerden artan malzeme kullandık. Atıklardan maket yaptık gibi bir durum ortaya çıktı. Tasarımladığımız çöp kutumuz öğrencilerin büyük özverisi ve gayretiyle diğer öğretmenlerden de aldığımız desteklerle işlevsel hale geldi. Motor aksamının enerjisini güneşten alabilecek şekilde sistemi oluşturduk. Her tükettiğimiz ürün aslında geri dönüştürülebilir malzemelerle donatılmış durumda. Düzenli ve kaliteli yaşamak için dönüştürmek zorundayız."

- "Bu projeyi çevreye ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla yaptık"

10. sınıf öğrencisi Ahmet Arda Keşaplı ise yarışma için yaklaşık 3 ay önce çalışmalara başladıklarını, bu süreçte yapay zeka ve yazılım anlamında pek çok tecrübe edindiklerini belirtti.

Çalışmanın geri dönüşüm konusunda kendilerine katkı sağladığına işaret eden Keşaplı, "Projemiz başarıya ulaştığı için gurur duyuyoruz. Özellikle yapay zeka ve yazılım günümüzün önemli teknolojilerinden. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübeler bizi gelecekte meslek sahibi olurken çok olumlu yönde etkileyecektir." dedi.

Keşaplı, geri dönüşümü en çok etkileyen olumsuz faktörlerden birinin hatalı atık ayrıştırma olduğunu ifade ederek, "Biz bunun önüne geçmek istedik. Projemiz somut bir probleme çözüm sunuyor. Aynı zamanda da topluma geri dönüşüm bilincini yeniden hatırlatabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Ekin Ece Tokmak da projeyi çevreye ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla yaptıklarını dile getirerek, bu çalışmalarda öğrendiklerinin meslek hayatlarında kendilerine çok yardımcı olacağını vurguladı.

"Liseye yeni başlamama rağmen ulusal bir başarıya imza atmak beni çok mutlu etti." diyen Tokmak, bu süreçte kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.


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