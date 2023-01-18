Ordu'da fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8'i kadın 15 kişi yakalandı.



Ünye'de, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuş olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bir süre yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Çınarlık, Liseler, Hamidiye ve Kaledere mahallelerindeki bazı evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, fuhuş için yer temini ve aracılık yapan 7 kişi ile fuhuş yapan 8 kadın gözaltına alındı.

Bu kişilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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