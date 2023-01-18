Ünye'de yolda bulunan cüzdan ve para sahiplerine teslim edildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından yolda bulunan cüzdan ile bir miktar para, zabıta ekiplerince sahiplerine teslim edildi.



Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde Mücahittin Kılıç, banka ATM'sinden emekli maaşının bir kısmını çekerek cüzdanına koydu.



Bir süre sonra cüzdanını düşürdüğünü fark eden Kılıç, Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.



Aydın Kocabıyık'ın yolda yürürken bularak Zabıta Müdürlüğüne teslim ettiği Kılıç'a ait olduğu belirlenen cüzdan, ekiplerce sahibine verildi.



Parasının bulunduğuna sevinen Kılıç, Kocabıyık'a teşekkür etti.

Öte yandan ilçede, Türkan Nair'in çantasından düşürdüğü bir miktar yara, vatandaşlarca bulundu ve zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.



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